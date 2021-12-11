Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты "Единой России" – Порошенко

Вручение главарям так называемых "Л/ДНР" партийных билетов партии "Единая Россия" – это признание их представителями российской оккупационной администрации, подчеркнул пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко

"Теперь полностью заканчивается нарратив Путина и его пятой колонны внутри страны о том, что мы с ними, украинцы и Украина, должны вести переговоры. Это представители российской оккупационной администрации, которые признаны Путиным и Медведевым как представители России", – сказал Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает пресс-служба "Евросолидарности".