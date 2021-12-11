Торнадо унесли жизни десятков людей в штате Кентукки

Несколько десятков человек погибли в американском штате Кентукки из-за обрушившихся на него торнадо, сообщили в субботу местные власти.

"Мы считаем, что число погибших жителей штата будет выше 50. Не исключаю, что в итоге мы насчитаем от 70 до 100 погибших", - приводит CNN слова губернатора Кентукки Энди Бешира. По его словам, "никогда еще в своей истории Кентукки не сталкивался со столь сильными торнадо".

В частности, по словам Бешира, десятки человек расстались с жизнью из-за торнадо на заводе по производству свечей.