В "Евросолидарности" требуют отставки замминистра внутренних дел Гогилашвили

"Европейская солидарность" требует немедленной отставки заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили из-за инцидента при въезде в Донецкую область, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Наша фракция возлагает полную ответственность за действия этого лица на Зеленского, по указанию которого был назначен замминистра как близкий знакомый президента. Кумовство в действии – вот что мы видим на этом позорном видео. Требуем от министра Дениса Монастырского немедленного увольнения неадекватного заместителя! И публичных извинений перед полицейскими за действия своего подчиненного – близкого знакомого Зеленского", – написала Геращенко на своей странице в Facebook, комментируя видео, где замминистра скандалит с правоохранителем на блокпосте.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициировал перед премьер-министром Украины и правительством проведение расследования инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя главы МВД Александром Гогилашвили.

Ранее на Youtube-канале "Остання крапля" появилось видео, на котором Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.