События

13:36 11.12.2021

Двое граждан РФ, планировавших концерт в Украине, получили запрет въезда из-за незаконного посещения Крыма

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Двое граждан РФ, планировавших концерт в Украине, получили запрет въезда из-за незаконного посещения Крыма

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на 3 года запретили въезд в страну прибывшим из Турции двум гражданам Российской Федерации, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым.

"Сотрудники Госпогранслужбы продолжают меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины. Двух таких иностранцев, мужчину и женщину – граждан РФ, обнаружили пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в одном из столичных аэропортов. Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула", - сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Так, при оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы.

"Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов", - отметили в ведомстве.

Установлено, что в Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта. За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года.

Теги: #россияне #запрет #концерт
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