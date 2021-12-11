События

13:26 11.12.2021

В Украине в ночь на воскресенье 1-5° мороза ожидается в западных и восточных областях

2 мин читать
В Украине в ночь на воскресенье 1-5° мороза ожидается в западных и восточных областях

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять теплая и влажная воздушная масса, перемещающаяся с Балкан, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье в западных областях мокрый снег, днем значительные осадки, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях дожди, на остальной территории без существенных осадков.

В западных областях ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и восточных областях ночью 1-5° мороза, днем 0-3° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, на юге Одесской области и в Крыму 10-14°.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 декабря самая высокая температура днем была 9,5 в 1965г., самая низкая ночью -22,6 в 1927 году.

В понедельник в западных областях снег, ночью местами значительный. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза. На дорогах гололедица.

В большинстве центральных, южных областях дождь, в серверных областях дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 0-5° тепла (на востоке страны ночью 0-5° мороза, в южной части днем 4-9° тепла).

В Киеве осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:52 10.12.2021
В Украине в ближайшие дни будет сыро, но потеплеет

В Украине в ближайшие дни будет сыро, но потеплеет

16:30 09.12.2021
НБУ прогнозирует среднюю цену газа и нефти в 2022г $460 за тыс. куб. м и $67 за баррель

НБУ прогнозирует среднюю цену газа и нефти в 2022г $460 за тыс. куб. м и $67 за баррель

12:25 09.12.2021
В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь и мокрый снег

В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь и мокрый снег

10:42 09.12.2021
В четверг и утром в пятницу в Киеве и большинстве областей Украины будет туман и гололедица – ГСЧС

В четверг и утром в пятницу в Киеве и большинстве областей Украины будет туман и гололедица – ГСЧС

13:49 08.12.2021
Fitch повысило прогноз цен на нефть, пересмотрело ожидания для основных валютных пар

Fitch повысило прогноз цен на нефть, пересмотрело ожидания для основных валютных пар

12:15 08.12.2021
В Украине осадки утихнут к пятнице

В Украине осадки утихнут к пятнице

11:20 08.12.2021
Украина по итогам года выйдет на нейтральный баланс производства гречки

Украина по итогам года выйдет на нейтральный баланс производства гречки

13:09 07.12.2021
В ГСЧС предупреждают украинцев о повышенной опасности схождения лавин в Карпатах

В ГСЧС предупреждают украинцев о повышенной опасности схождения лавин в Карпатах

12:43 07.12.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и мокрый снег

В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и мокрый снег

12:54 06.12.2021
В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег, утренние туманы, на дорогах гололедица

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег, утренние туманы, на дорогах гололедица

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей, общение продолжится 15 декабря

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое граждан РФ, планировавших концерт в Украине, получили запрет въезда из-за незаконного посещения Крыма

Государственное авиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в "Борисполе" передаются Мининфраструктуры

"Ласточкино гнездо" от украинского посольства победило в конкурсе по изготовлению пряничных домиков в США

Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

Замглавы КС Головатый избран членом Бюро Венецианской комиссии

Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

В Таиланде женщина, разгневанная на босса, подожгла склад нефти, на котором работала

Ассоциация городов Украины призвала Кабмин установить фиксированный тариф на электричество для школ, больниц и детсадов - Кличко

Почти 20 грузовиков с гумпомощью от МККК и УВКБ ООН проследовали в ОРДЛО за неделю

"Фермера" из Ташкента в одежде с российским триколором не пустили в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА