В Украине в ночь на воскресенье 1-5° мороза ожидается в западных и восточных областях

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять теплая и влажная воздушная масса, перемещающаяся с Балкан, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье в западных областях мокрый снег, днем значительные осадки, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях дожди, на остальной территории без существенных осадков.

В западных областях ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и восточных областях ночью 1-5° мороза, днем 0-3° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, на юге Одесской области и в Крыму 10-14°.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 декабря самая высокая температура днем была 9,5 в 1965г., самая низкая ночью -22,6 в 1927 году.

В понедельник в западных областях снег, ночью местами значительный. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза. На дорогах гололедица.

В большинстве центральных, южных областях дождь, в серверных областях дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 0-5° тепла (на востоке страны ночью 0-5° мороза, в южной части днем 4-9° тепла).

В Киеве осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.