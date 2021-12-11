Государственное авиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в "Борисполе" передаются Мининфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного авиационного предприятия "Украина" и объекта незавершенного строительства – терминального комплекса в аэропорту "Борисполь", которые находятся в управлении Государственного управления делами (ГУД), в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается в указе от 10 декабря, президент согласился с соответствующим предложением Мининфраструктуры и ГУД.

Указ размещен на сайте главы государства, вступает в действие со дня его опубликования.