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12:57 11.12.2021

"Ласточкино гнездо" от украинского посольства победило в конкурсе по изготовлению пряничных домиков в США

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"Ласточкино гнездо" от украинского посольства победило в конкурсе по изготовлению пряничных домиков в США

Посольство Украины в США победило в конкурсе по изготовлению пряничных домиков, организованном Офисом иностранных представительств Государственного департамента США.

"Мы это сделали! Посольство Украины в США получило первое место среди иностранных дипломатических представительств в Вашингтоне по изготовлению и презентации пряничных домиков”, - говорится в сообщении украинского посольства.
В кулинарной дипломатии была избрана тематика Крыма, “наша Наира Оборская создала невероятное Ласточкино гнездо”.

Посольство США в Украине поздравило украинских дипломатов. “Поздравляем с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Госдепа с невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком в Украине. Поздравляем с праздниками, и #КрымЭтоУкраина”, - говорится в сообщении посольства США.
"Ласточкино гнездо" - памятник архитектуры и истории, расположенный на 40-метровой скале в пгт Гаспра в Крыму. 

Теги: #домик #сша #конкурс #посольство
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