Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что инициировал перед премьер-министром Украины и правительством проведение расследования инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя главы МВД Александром Гогилашвили.

"Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление к Кабинету министров Украины", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что лично изучит все детали инцидента и примет соответствующие управленческие решения.

Ранее на Youtube-канале "Остання крапля" появилось видео, на котором Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

На сайте МВД указано, что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение", в 2020 году закончил этот же университет по специальности "Право". В 2019-2019 гг работал социальным работником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи" (Киев).