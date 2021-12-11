События

12:53 11.12.2021

Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

1 мин читать
Монастырский инициирует расследование инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его на этот период

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что инициировал перед премьер-министром Украины и правительством проведение расследования инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя главы МВД Александром Гогилашвили.

"Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление к Кабинету министров Украины", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что лично изучит все детали инцидента и примет соответствующие управленческие решения.

Ранее на Youtube-канале "Остання крапля" появилось видео, на котором Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

На сайте МВД указано, что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение", в 2020 году закончил этот же университет по специальности "Право". В 2019-2019 гг работал социальным работником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи" (Киев).

 

 

Теги: #мвд #расследование #гогилашвили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:11 09.12.2021
Британские правоохранители готовы помогать МВД Украины в противодействии нелегальной миграции

Британские правоохранители готовы помогать МВД Украины в противодействии нелегальной миграции

09:57 03.12.2021
В Украине ожидается ухудшение погодных условий, в западных областях метели и гололедица – МВД

В Украине ожидается ухудшение погодных условий, в западных областях метели и гололедица – МВД

23:35 02.12.2021
Генпрокурор активизирует расследование более 200 дел, связанных с влиятельным бизнесменом

Генпрокурор активизирует расследование более 200 дел, связанных с влиятельным бизнесменом

20:22 02.12.2021
ВСК Рады по вопросам расследования смерти нардепа Полякова будет просить мобильных операторов предоставить трекинг номеров фигурантов дела – нардеп Качура

ВСК Рады по вопросам расследования смерти нардепа Полякова будет просить мобильных операторов предоставить трекинг номеров фигурантов дела – нардеп Качура

14:00 30.11.2021
В случае прорыва мигрантов все доступные силы и средства МВД будут на границе в течение 30 минут – Монастырский

В случае прорыва мигрантов все доступные силы и средства МВД будут на границе в течение 30 минут – Монастырский

19:52 29.11.2021
СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

СБУ расследует производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

18:04 29.11.2021
Аэропорт "Борисполь" расследует инцидент с повреждением самолета SkyUp техническим транспортом

Аэропорт "Борисполь" расследует инцидент с повреждением самолета SkyUp техническим транспортом

17:24 29.11.2021
Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

20:32 27.11.2021
Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Николаевской области

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Николаевской области

23:23 26.11.2021
Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ

Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей, общение продолжится 15 декабря

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

ПОСЛЕДНЕЕ

Государственное авиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в "Борисполе" передаются Мининфраструктуры

"Ласточкино гнездо" от украинского посольства победило в конкурсе по изготовлению пряничных домиков в США

Замглавы КС Головатый избран членом Бюро Венецианской комиссии

Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

В Таиланде женщина, разгневанная на босса, подожгла склад нефти, на котором работала

Ассоциация городов Украины призвала Кабмин установить фиксированный тариф на электричество для школ, больниц и детсадов - Кличко

Почти 20 грузовиков с гумпомощью от МККК и УВКБ ООН проследовали в ОРДЛО за неделю

"Фермера" из Ташкента в одежде с российским триколором не пустили в Украину

Вследствие непогоды обесточенными остаются 55 населенных пунктов в трех областях

В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА