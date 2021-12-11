События

12:23 11.12.2021

Замглавы КС Головатый избран членом Бюро Венецианской комиссии

1 мин читать
Замглавы КС Головатый избран членом Бюро Венецианской комиссии

Заместитель главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Венецианской Комиссии (Европейская комиссия "За демократию через право"), сообщила пресс-служба КС.

В состав Бюро Венецианской комиссии входят семь членов: президент, три вице-президента и четыре других члена Комиссии.

"В настоящее время обновленный состав Бюро Венецианской комиссии таков: президент – представитель от Франции; три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других членов Комиссии – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины", - отмечено в сообщении.

Теги: #головатый #член #венецианская_комиссия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:35 02.12.2021
Выводы Венецианской комиссии по закону о деолигархизации будут получены 10-11 декабря – Малюська

Выводы Венецианской комиссии по закону о деолигархизации будут получены 10-11 декабря – Малюська

11:08 21.10.2021
Вице-премьер Резников оценивает заключение Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде как положительное

Вице-премьер Резников оценивает заключение Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде как положительное

12:38 30.09.2021
Костин: Эксперты Венецианской комиссии посетили Киев для изучения положений законопроекта о переходном периоде

Костин: Эксперты Венецианской комиссии посетили Киев для изучения положений законопроекта о переходном периоде

09:56 30.09.2021
Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию – Разумков

Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию – Разумков

17:57 29.09.2021
Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

Президент Венецианской комиссии призывает незамедлительно создать Совет по этике в рамках судебной реформы

00:02 25.09.2021
Глава Венецианской комиссии запросил у Зеленского текст закона против олигархов

Глава Венецианской комиссии запросил у Зеленского текст закона против олигархов

18:33 22.09.2021
Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

Венецианская комиссия примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре

09:19 16.09.2021
Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

11:58 15.09.2021
Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

11:03 11.09.2021
Разумков: оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем

Разумков: оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей, общение продолжится 15 декабря

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

В Таиланде женщина, разгневанная на босса, подожгла склад нефти, на котором работала

Ассоциация городов Украины призвала Кабмин установить фиксированный тариф на электричество для школ, больниц и детсадов - Кличко

Почти 20 грузовиков с гумпомощью от МККК и УВКБ ООН проследовали в ОРДЛО за неделю

"Фермера" из Ташкента в одежде с российским триколором не пустили в Украину

Вследствие непогоды обесточенными остаются 55 населенных пунктов в трех областях

В Украине за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 25 861 человек, 446 умерло

Блинкен и глава МИД Германии обсудили Россию в контексте Украины

США затормозили поставку военной помощи Украине - американский телеканал

Одна из задач встречи глав МИД G7 - демонстрация единства в деле предотвращения "агрессии" России против Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА