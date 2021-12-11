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12:15 11.12.2021

Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

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Во Львовской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

Вблизи с. Верчаны Стрыйского района Львовской области произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем, в результате чего были травмированы семь человек из автобуса, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"10 декабря в 21:54 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Верчаны Стрыйского района произошло столкновение автобуса Mercedes с грузовым автомобилем Volvo. На момент столкновения в автобусе находились 20 человек", - сказано в сообщении.

Как выяснилось на месте происшествия, в результате ДТП травмированы 7 человек из автобуса, водителя автобуса зажало деформированными конструкциями.

"Спасатели с помощью гидравлического снаряжения деблокировали пострадавшего водителя и передали медикам. После осмотра медиками пострадавших с травмами разной степени тяжести, в Стрыйскую центральную районную больницу госпитализированы 3 человека", - отметили в ведомстве.

Как сообщила пресс-служба полиции Львовской области, по факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Теги: #дтп #львовская_область
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