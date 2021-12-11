Ассоциация городов Украины призвала Кабмин установить фиксированный тариф на электричество для школ, больниц и детсадов - Кличко

Ассоциация городов Украины обратилась к правительству установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, которые содержат объекты критической инфраструктуры города.

"Стремительный рост цен на электричество и его поставку обусловливает критическое увеличение расходов местных бюджетов на обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы – учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения. Ассоциация городов Украины призывает правительство обеспечить установление фиксированного тарифа для бюджетных учреждений и учреждений социальной сферы, а также коммунальных предприятий, которые содержат объекты критической инфраструктуры", - цитирует мэра Киева, главу Ассоциации городов Украины Виталия Кличко его пресс-служба.

По словам Кличко, в 2021 году органы местного самоуправления потратили на электроэнергию для бюджетных учреждений 2,5 млрд грн, то есть на 40% больше, чем в 2020 году. Хотя предоставление услуг по образованию, здравоохранению и социальному обеспечению являются делегированными государством полномочиями, напомнил глава Ассоциации городов Украины.

"Такая ситуация приводит к сокращению финансирования других жизненно важных расходов. Также возникла угроза бесперебойному функционированию предприятий, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению", - отметил Кличко.

Правление Ассоциации городов Украины 10 декабря одобрило обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю об установлении фиксированного тарифа для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий.

На заседании присутствовал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.