События

09:58 11.12.2021

"Фермера" из Ташкента в одежде с российским триколором не пустили в Украину

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"Фермера" из Ташкента в одежде с российским триколором не пустили в Украину

В пункте пропуска "Борисполь" отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с российской символикой.
Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, одежда пассажира рейса из Ташкента заставила пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обратить на него особое внимание. На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи "Russian national team". Гражданина Узбекистана пригласили в служебное помещение для проведения углубленной проверки. Он понял, что выбрал несоответствующую одежду, и извинился перед украинцами.

Однако в ходе пограничного контроля также выяснилось, что гражданин не может подтвердить цель поездки. Пассажир рассказал, что планировал купить в Украине трактор для своего сельского хозяйства. Но во время опроса не смог рассказать ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было денег даже на бронирование гостиницы, а емкость его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине.

"Фермер" вылетел в Ташкент обратным рейсом, отметили в Госпогранслужбе. 

Теги: #узбек #пограничники
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