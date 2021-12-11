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08:56 11.12.2021

Вследствие непогоды обесточенными остаются 55 населенных пунктов в трех областях

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Вследствие непогоды обесточенными остаются 55 населенных пунктов в трех областях

Из-за сильного ветра обесточенными остаются 55 населенных пунктов в Житомирской, Черниговской и Киевской областях Украины, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 3 областях (Киевская – 25, Житомирская – 21 и Черниговская – 9)", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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