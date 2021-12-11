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07:32 11.12.2021

США затормозили поставку военной помощи Украине - американский телеканал

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США затормозили поставку военной помощи Украине - американский телеканал

Администрация президента США Джо Байдена отложила предоставление Украине пакета военной помощи на сумму $200 млн, который был подготовлен заранее, сообщил телеканал NBC со ссылками на свои информированные источники.

Телеканал отметил что, как ожидалось, о выделении этого пакета помощи должно было быть официально объявлено на прошлой неделе, но Белый дом решил отложить окончательное решение. Это связано со стремлением администрации "дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности" в ситуации на украинско-российской границе и сообщениями о якобы готовящемся вторжении России в Украину.

Пока неясно, что включает в себя пакет помощи на $200 млн. По сообщениям источников, Украина запросила системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты.

NBC отмечает, что положительный ответ на этот запрос Киев получил около месяца назад, поэтому сейчас украинское правительство "озадачено" и не понимает, почему помощь не поступила, как это ожидалось.

Источники телеканала не исключают, что эта партия помощи рассматривается Белым домом как инструмент давления на Москву, и будет поставлена в случае, если Россия предпримет военные действия против Украины.

Ранее на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что Байден в ходе состоявшейся беседы сказал президенту России Владимиру Путину, что если Россия начнет атаку, США введут жесткие санкции против Москвы и расширят поставки военной помощи Украине.

Телеканал CNN, ссылаясь на представителя американского госдепартамента, сообщил что часть стрелкового оружия и боеприпасов из ранее согласованного пакета помощи в $60 млн поступила в Украину в четверг текущей недели. Остальная часть пакета должна прибыть в начале следующего года.

Теги: #администрация #сша #помощь #украина
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