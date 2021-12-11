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07:28 11.12.2021

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины

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За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 10 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В частности, вблизи н.п. Пищано (Луганщина) враг вел огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Новотошковского враг обстреливал из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Попасной наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы. В районе Южного враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По состоянию на 7:00, 11 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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