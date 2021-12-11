События

06:43 11.12.2021

В Киеве строитель погиб при падении с 12 этажа, во Львове – с 6 этажа, на Черкащине смертельное ЧП со сварщиком

2 мин читать

 Киеве на строительстве жилого дома с помещениями общественного назначения на пересечении улиц Васильковской и Антоновича произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщила Госслужба по вопросам труда (Гоструда) в пятницу, смертельное ЧП произошло 9 декабря.

"По предварительной информации, во время выполнения работ на высоте произошло падение строителя с 12 этажа новостройки. Мужчина, 1994 г.р., получил травмы не совместимые с жизнью", - констатируется в сводке происшествий.

В другой информации сообщается, что 8 декабря на строительной площадке в центре Львова погиб работник 1994 г.р. Мужчина выполнял работы для ООО "СБТ Лтд" на основании гражданско-правового договора.

Как указано в информации, поступившей с предприятия, при выполнении работ по перевозке с помощью гидравлической тележки минеральной ваты в объеме 1600 кг подсобный рабочий не удержал равновесие, поскользнулся и упал с высоты 6-го этажа. От полученных травм мужчина скончался.

Согласно третьей информации, в Черкасской области во время сварочных работ погиб работник аграрного предприятия.

"9 декабря в тракторном парке ООО "Агровит" в с. Большая Севастяновка Уманского района произошел смертельный несчастный случай с электрогазосварщиком, 1971 г.р. По предварительной информации, работник производил сварочные работы на диске неразбортированного колеса от прицепа трактора. В результате взрыва шины колеса работник получил смертельную травму", - говорится в информации ведомства.

ГУ Гоструда принимает меры по созданию специальных комиссий и проведению расследований несчастных случаев со смертельным исходом.

Теги: #киев #гибель #украина #строитель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:46 11.12.2021
ЗЗФ Коломойского импортировал оборудование для майнинга криптовалюты

ЗЗФ Коломойского импортировал оборудование для майнинга криптовалюты

04:46 11.12.2021
Украинцы с 1 декабря могут предоставлять информацию о своем месте жительства двумя способами

Украинцы с 1 декабря могут предоставлять информацию о своем месте жительства двумя способами

03:44 11.12.2021
В Украине запустят масштабную кампанию "Щедрик"

В Украине запустят масштабную кампанию "Щедрик"

02:52 11.12.2021
Главы внешнеполитических ведомств Британии и США обсудили вопросы поддержки Украины

Главы внешнеполитических ведомств Британии и США обсудили вопросы поддержки Украины

02:02 11.12.2021
Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

00:11 11.12.2021
Порошенко предостерег о последствиях проведения референдума на Донбассе

Порошенко предостерег о последствиях проведения референдума на Донбассе

23:16 10.12.2021
Зеленский отреагировал на высказывание президента Хорватии о визите хорватского премьер-министра в Украину

Зеленский отреагировал на высказывание президента Хорватии о визите хорватского премьер-министра в Украину

22:45 10.12.2021
В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac

В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac

21:44 10.12.2021
В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

21:22 10.12.2021
Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе – МИД

Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей, общение продолжится 15 декабря

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

11 декабря: Какой сегодня праздник

Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021г по версии Google

Рейтинг одобрения деятельности Бориса Джонсона упал до рекордно низкого уровня

Байден и Шольц обсудили, как реагировать на присутствие войск РФ близ Украины

НАТО готова к диалогу с Россией, однако право стран присоединяться к альянсу изменить нельзя

Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе

В Ватикане зажгли рождественскую ель на площади Святого Петра

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Об аресте Сокурова, вступившего в спор с Путиным, не может быть и речи - Песков

Муратов в нобелевской лекции призвал прекратить пропаганду войны и вступился за "Мемориал"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА