ЗЗФ Коломойского импортировал оборудование для майнинга криптовалюты

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) намерен майнить криптовалюту благодаря завезенному из Грузии и Китая оборудованию, говорится в вышедшем расследовании программы "Схемы".

По их данным, в начале этого года завод импортировал оборудование для майнинга и вспомогательные конструкции к нему на общую сумму 743 млн грн.

"Схемы" напомнили, что целесообразность майнинга крипты сильно зависит от цен на электроэнергию, а подконтрольный Игорю Коломойскому трейдер "Юнайтед Энерджи" является крупным покупателем электроэнергии у оператора атомных электростанций (АЭС) Украины НАЭК "Энергоатом". При этом правоохранительные органы в начале 2021 года проводили следственные действия в компании "Энергоатом-Трейдинг", подозревая ее в продаже электроэнергии по заниженным ценам, что могло повлечь за собой убытки госпредприятия.

Глава правления ЗЗФ Павел Кравченко подтвердил импорт оборудования для производства криптовалюты, но опроверг начало майнинга.

ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки.

Бизнес ЗЗФ, НЗФ, Стахановского ЗФ (находится на НКТ), Покровского (ранее - Орджоникидзевского) и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов до национализации организовывал ПриватБанк.