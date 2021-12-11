События

02:52 11.12.2021

Главы внешнеполитических ведомств Британии и США обсудили вопросы поддержки Украины

1 мин читать

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины.

"Перед G7 и вслед за успешным "Саммитом за демократию" встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение (действий - ИФ) Ирана по получению ядерного оружия", - написала министр в своем твиттере.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече глав МИД G7 будут обсуждаться вопросы, касающиеся политики России в отношении Украины и так называемые угрозы возможного российского "вторжения".

Встреча запланирована на 11-12 декабря в Ливерпуле.

Теги: #великобритания #сша #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:44 11.12.2021
В Украине запустят масштабную кампанию "Щедрик"

В Украине запустят масштабную кампанию "Щедрик"

02:02 11.12.2021
Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

01:13 11.12.2021
Байден и Шольц обсудили, как реагировать на присутствие войск РФ близ Украины

Байден и Шольц обсудили, как реагировать на присутствие войск РФ близ Украины

00:11 11.12.2021
Порошенко предостерег о последствиях проведения референдума на Донбассе

Порошенко предостерег о последствиях проведения референдума на Донбассе

23:16 10.12.2021
Зеленский отреагировал на высказывание президента Хорватии о визите хорватского премьер-министра в Украину

Зеленский отреагировал на высказывание президента Хорватии о визите хорватского премьер-министра в Украину

22:45 10.12.2021
В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac

В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac

21:44 10.12.2021
В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

21:22 10.12.2021
Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе – МИД

Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе – МИД

21:22 10.12.2021
Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе

Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе

20:46 10.12.2021
Зеленский не исключает возможность прямых переговоров с президентом РФ по Донбассу, это поддерживают Европа и США

Зеленский не исключает возможность прямых переговоров с президентом РФ по Донбассу, это поддерживают Европа и США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей, общение продолжится 15 декабря

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Рейтинг одобрения деятельности Бориса Джонсона упал до рекордно низкого уровня

НАТО готова к диалогу с Россией, однако право стран присоединяться к альянсу изменить нельзя

В Ватикане зажгли рождественскую ель на площади Святого Петра

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Об аресте Сокурова, вступившего в спор с Путиным, не может быть и речи - Песков

Муратов в нобелевской лекции призвал прекратить пропаганду войны и вступился за "Мемориал"

В Киеве строитель погиб при падении с 12-го этажа, во Львове – с 6-го, на Черкащине смертельное ЧП со сварщиком

Стефанчук попросил посла Израиля в Украине присвоить звания праведников мира Шептицкому и Ковчу

Две украинские правозащитницы получили премию МИД Нидерландов

Кулеба призвал Запад игнорировать ультиматум Путина о гарантиях нерасширения НАТО на восток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА