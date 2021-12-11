Рейтинг одобрения деятельности Бориса Джонсона упал до рекордно низкого уровня

Лишь 24% жителей Великобритании позитивно относятся к деятельности премьер-министра страны Бориса Джонсона, свидетельствуют данные опроса YouGov.

Отмечается, что это самый низкий показатель за все время проведения подобного опроса.

При этом, 66% опрошенных заявили, что отрицательно оценивают работу Джонсона. 10% не определились.

Опрос проводился 8-9 декабря, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Британские СМИ отмечают, что 8 декабря премьер-министр Джонсон объявил о введении системы COVID-пропусков в те заведения, где могут собираться сотни человек.

"Мы вводим в обязательном порядке COVID-пропуска в ночные клубы и заведения, где собирается большое количество людей, включая заведения, которые вмещают более 500 человек в закрытом помещении, и на открытом пространстве с сидячими местами для более чем 4 тыс. человек, а также в любые другие заведения, которые вмещают более 10 тыс. человек", - сказал он.

Также британцы в обязательном порядке будут должны носить маски в общественных местах, включая театры, рестораны и кинотеатры. С понедельника, 13 декабря, британцам рекомендуется работать удаленно из дома.