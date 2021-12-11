События

01:14 11.12.2021

Рейтинг одобрения деятельности Бориса Джонсона упал до рекордно низкого уровня

1 мин читать
Рейтинг одобрения деятельности Бориса Джонсона упал до рекордно низкого уровня

Лишь 24% жителей Великобритании позитивно относятся к деятельности премьер-министра страны Бориса Джонсона, свидетельствуют данные опроса YouGov.

Отмечается, что это самый низкий показатель за все время проведения подобного опроса.

При этом, 66% опрошенных заявили, что отрицательно оценивают работу Джонсона. 10% не определились.

Опрос проводился 8-9 декабря, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Британские СМИ отмечают, что 8 декабря премьер-министр Джонсон объявил о введении системы COVID-пропусков в те заведения, где могут собираться сотни человек.

"Мы вводим в обязательном порядке COVID-пропуска в ночные клубы и заведения, где собирается большое количество людей, включая заведения, которые вмещают более 500 человек в закрытом помещении, и на открытом пространстве с сидячими местами для более чем 4 тыс. человек, а также в любые другие заведения, которые вмещают более 10 тыс. человек", - сказал он.

Также британцы в обязательном порядке будут должны носить маски в общественных местах, включая театры, рестораны и кинотеатры. С понедельника, 13 декабря, британцам рекомендуется работать удаленно из дома.

Теги: #популярность #британия #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:50 10.12.2021
Более 50 тыс. новых случаев COVID-19 выявили как во Франции, так и в Великобритании

Более 50 тыс. новых случаев COVID-19 выявили как во Франции, так и в Великобритании

04:35 09.12.2021
Британия вводит систему COVID-пропусков для мероприятий с большим числом людей

Британия вводит систему COVID-пропусков для мероприятий с большим числом людей

03:06 09.12.2021
ЕС и НАТО готовы отреагировать на действия России в Украине так же жестко, как отреагировали на действия Беларуси - премьер Эстонии

ЕС и НАТО готовы отреагировать на действия России в Украине так же жестко, как отреагировали на действия Беларуси - премьер Эстонии

21:00 08.12.2021
Кулеба во время визита в Лондон: Мы работаем вместе с партнерами, чтобы вернуть РФ за стол переговоров

Кулеба во время визита в Лондон: Мы работаем вместе с партнерами, чтобы вернуть РФ за стол переговоров

20:05 30.11.2021
Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

20:05 29.11.2021
Зеленский поздравил Андерссон с избранием на должность премьер-министра Швеции

Зеленский поздравил Андерссон с избранием на должность премьер-министра Швеции

07:11 29.11.2021
Японский премьер не исключил ужесточения правил въезда в страну в связи с новым штаммом COVID-19

Японский премьер не исключил ужесточения правил въезда в страну в связи с новым штаммом COVID-19

22:49 28.11.2021
ЕС и НАТО должны дать России сигнал, что в случае эскалации на границе с Украиной будут "очень четкие последствия"- премьер-министр Латвии

ЕС и НАТО должны дать России сигнал, что в случае эскалации на границе с Украиной будут "очень четкие последствия"- премьер-министр Латвии

13:15 28.11.2021
Земан назначил Петра Фиалу новым премьером Чехии

Земан назначил Петра Фиалу новым премьером Чехии

08:03 27.11.2021
Японский премьер намерен укреплять оборону в условиях угроз со стороны Китая и Северной Кореи

Японский премьер намерен укреплять оборону в условиях угроз со стороны Китая и Северной Кореи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей, общение продолжится 15 декабря

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ в честь Международного дня прав человека

Байден и Шольц обсудили, как реагировать на присутствие войск РФ близ Украины

В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

НАТО готова к диалогу с Россией, однако право стран присоединяться к альянсу изменить нельзя

Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе – МИД

Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе

В Ватикане зажгли рождественскую ель на площади Святого Петра

Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Об аресте Сокурова, вступившего в спор с Путиным, не может быть и речи - Песков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА