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01:13 11.12.2021

Байден и Шольц обсудили, как реагировать на присутствие войск РФ близ Украины

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Байден и Шольц обсудили, как реагировать на присутствие войск РФ близ Украины

Президент США Джо Байден и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили по телефону то, как следует реагировать на концентрацию сил РФ около Украины, сообщает Белый дом.

"Лидеры обсудили совместную работу по широкому спектру глобальных проблем. В частности, речь шла о борьбе против пандемии COVID-19, о проблеме изменения климата. Также они обсудили концентрацию войск России вокруг Украины", - говорится в заявлении американской администрации по итогам разговора.

Теги: #сша #россия #фрг #лидеры
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