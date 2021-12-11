Байден и Шольц обсудили, как реагировать на присутствие войск РФ близ Украины

Президент США Джо Байден и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили по телефону то, как следует реагировать на концентрацию сил РФ около Украины, сообщает Белый дом.

"Лидеры обсудили совместную работу по широкому спектру глобальных проблем. В частности, речь шла о борьбе против пандемии COVID-19, о проблеме изменения климата. Также они обсудили концентрацию войск России вокруг Украины", - говорится в заявлении американской администрации по итогам разговора.