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21:44 10.12.2021

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

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В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой"на ул. Константиновской в Киеве, где пострадали два медика, сообщил отдел коммуникации полиции Киева в фейсбуке.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле не предпочел в движении карету быстрой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия полицейские проводят необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств данного происшествия.

Теги: #киев #медики #украина #дтп_жертвы
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