В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой", где пострадали два медика

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со "скорой"на ул. Константиновской в Киеве, где пострадали два медика, сообщил отдел коммуникации полиции Киева в фейсбуке.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле не предпочел в движении карету быстрой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия полицейские проводят необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств данного происшествия.