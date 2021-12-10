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21:33 10.12.2021

НАТО готова к диалогу с Россией, однако право стран присоединяться к альянсу изменить нельзя

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НАТО готова к диалогу с Россией, однако право стран присоединяться к альянсу изменить нельзя

 

В НАТО готовы обсуждать с Россией темы, которые вызывают у нее тревогу, однако речь не может идти о том, чтобы лишать Украину и другие страны права самостоятельно решать, присоединяться ли к альянсу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь", - сказал он на пресс-конференции в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, готов ли альянс пойти навстречу России и, отменив прошлые решения, гарантировать, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.

Теги: #диалог #россия #нато
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