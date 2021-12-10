Канада подтвердила неизменную поддержку Украины для не допущения обострения конфликта на Донбассе – МИД

Канада подтвердила неизменную поддержку Украины и готовность использовать имеющиеся инструменты для не допущения обострения конфликта на Донбассе.

"Сандра МакКардел подтвердила неизменную поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность к использованию имеющихся инструментов с тем, чтобы не допустить обострения конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы украинского дипломатического ведомства.

По информации пресс-службы, 10 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник обсудил с замминистра иностранных дел Канады Сандрой МакКарделл двустороннюю повестку дня, включая политическую, безопасную и торговую сферы.

Особое внимание стороны уделили угрозе усиления российской агрессии против Украины и конкретным шагам в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

Кроме того, стороны скоординировали дальнейшие шаги по подготовке к следующему этапу проведения переговоров с Исламской Республикой Иран по обеспечению ответственности виновных и установлению справедливости для жертв самолета PS752 и их родственников.