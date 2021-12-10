Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА Виктора Микиту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №635/2021 о назначении Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи в Офисе главы государства Зеленский вручил новому главе Закарпатской ОГА служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и знания будут способствовать эффективной работе в должности.

Ранее, в четверг, Кабинет министров согласовал назначение Микиты главой Закарпатской ОГА. Соответствующей проект указа президента одобрен на заседании правительства.

На собеседовании во время заседания Кабмина Микита заявил, что является действующим сотрудником Службы безопасности Украины.

В настоящее время и. о. главы Закарпатской ОГА является Петр Домбромильский.

Виктор Микита в 1998-м окончил Закарпатский лесотехнический техникум (технология, экономика и планирование деревообработки, технолог-экономист), в 2002 году – Национальную академию внутренних дел Украины (правоведение, юрист). Начиная с 1999 года, работал по специальности на ряде предприятий, в частности, на "Укрпошта", а с 2003-го – в правоохранительных органах на разных должностях.