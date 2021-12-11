11 декабря: Какой сегодня праздник

11 декабря в мире празднуют День гор, День танго, День калейдоскопа, День основания детского фонда ООН "ЮНИСЕФ", в США – День мобильных приложений, в Канаде – День принятия Вестминстерского устава, а у православных - День памяти преподобномученика Стефана. По народному календарю Сойкин день. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день гор

11 декабря отмечается Международный день гор, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Но учрежден он был ранее – в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, когда была принята Повестка дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", стала вехой в истории развития горных районов. А повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею объявить 2002-й год Международным годом гор, а в следующем году и сегодняшнюю дату.

Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов.

Международный день танго

В день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя, отмечается Международный день танго – праздник танца, философия которого заключена в противоборстве.

В этом танце не принято разговаривать, улыбаться, приглашение, высказанное вслух, может расцениваться как оскорбление. Допустимы лишь взгляд и легкое движение губ.

Танго – танец-импровизация, в нем очень важно умение партнеров чувствовать друг друга. Это умение рождается на подсознательном уровне как бы само собой, создавая ощущение иной реальности. А самым выразительным моментом этого танца является пауза: звучит музыка, а двое замерли в объятиях друг друга, будто ведя немой диалог на повышенных тонах – это точка высшего напряжения.

День калейдоскопа

Дату выбрали в честь дня рождения его изобретателя сэра Дэвида Брюстера. Он родился в 1781 году, изучал теологию в университете Эдинбурга и даже получил сан священника. С 1801 начинает активно заниматься наукой, работает фармацевтом и адвокатом. Его увлечение оптическими иллюзиями и легло в основу создания калейдоскопа.

Всемирный день больного бронхиальной астмой

11 декабря проводится Всемирный день больного бронхиальной астмой. Впервые этот день начали отмечать в 1998 году в более чем 35 странах мира. Он был приурочен к Всемирному совещанию по профилактике и борьбе с бронхиальной астмой в Испании.

По оценкам ВОЗ, 235 миллионов человек в мире страдают бронхиальной астмой. В Украине зарегистрировано 210 тысяч больных ею (данные 2015 года). Чаще болеют дети и молодежь.

Бронхиальная астма –хроническая болезнь, которая проявляется периодическими приступами одышки и свистящими хрипами. Приступы чаще всего происходят во время физической активности или ночью.

Церковный праздник

11 декабря в православном календаре – день памяти преподобномученика Стефана Нового. Преподобный родился в 750 г. в Константинополе. Сама Пресвятая Богородица явилась его матери и обещала, что у нее будет сын, как она и просила. Вырастая, юноша показал себя достаточно учтивым и особенно полюбил чтение произведений св. Иоанна Златоуста. Родители отдали его в пустынь на гору Авксентиеву, в Вифинии, к старцу Иоанну.

Однажды со слезами на глазах старец предсказал Стефану, что место их проживания иконоборцы разорят и опустошат. Вскоре старец умер, а Стефан прославился подвигами, поэтому стали стекаться к нему большинство любителей монашеской жизни, и при пещере образовалась обитель.

Традиции:

Обычно на Степана Зимнего к человеческому жилью прилетали сойки.

Сойку считали заступницей и покровительницей новорожденных. Родившемуся 11 декабря малышу сойка приносила удачу и счастье на своем хвосте.

Если в этот день сойка прилетала к окну и кричала, то это считалось добрым знаком: крылатая народная любимица предвещала счастье.

Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем – не задержится.

В этот день:

1914 год – В Киеве за связь с австрийским правительством был арестован Михаил Грушевский;

1917 год – Первая мировая война: британские войска во главе с генералом Эдмундом Алленби вошли в Иерусалим, сдавшийся без боя;

1917 год – В Киеве силы УНР задушили спланированное восстание большевиков;

1941 год – Третий Рейх и Италия объявляют войну США;

1946 год – Американский филантроп и миллиардер Джон Рокфеллер дарит 18 акров земли в Нью-Йорке под штаб-квартиру ООН;

1946 год – В Великобритании запатентовали первый программируемый компьютер;

1981 год – Из-за сильных морозов впервые останавливается лондонский Биг Бен;

1994 год – В Чечню вторглись русские войска.

Именины: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.