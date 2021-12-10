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19:48 10.12.2021

Муратов в нобелевской лекции призвал прекратить пропаганду войны и вступился за "Мемориал"

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Муратов в нобелевской лекции призвал прекратить пропаганду войны и вступился за "Мемориал"

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в своей нобелевской лекции призвал к прекращению милитаристской риторики и пропаганды войны, процитировав слова другого нобелевского лауреата, экс-президента СССР Михаила Горбачева.

"Прекратить ястребиный клекот!". Чем не современная программа для политики и журналистики - наладить жизнь без похоронок?" - заявил Муратов, выступая после вручения ему Нобелевской премии мира.

Он напомнил, что этими словами Горбачев 18 апреля 1988 года на заседании Политбюро прервал требование одного из министров оставить советские войска в Афганистане.

Между тем сегодня, отметил Муратов, в России и других странах стала популярной мысль, что "те политики, которые избегают крови - слабые люди", а "угрожать миру войной - долг настоящих патриотов".

"Власть активно продает идею войны. (...) Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о её допустимости", - посетовал он, возложив на "правительства и близких к ним пропагандистов" "всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах".

По его словам, "гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с "Боингом МН-17" разрушили отношения России и Украины", и "в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной".

Но, добавил он, к событиям на востоке Украины добавился кризис с беженцами на границе Беларуси и ЕС, который Муратов называет "игрой Александра Лукашенко на грани большой крови". "Его военные гонят под автоматами беженцев с Ближнего Востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза. Стороны обвиняют друг друга, а обезумевшие люди мечутся буквально между двух огней", - заявил нобелевский лауреат.

Свою речь Муратов начал с выдержек из нобелевской лекции академика Андрея Сахарова, процитировав его слова о том, что "мир, прогресс, права человека - эти три цели неразрывно связаны".

Однако, констатирует Муратов, сегодня "мир разлюбил демократию, мир разочаровался в правящих элитах, мир потянулся к диктатуре". "Возникла иллюзия, что прогресса можно достигнуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека. (...) Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию", - пояснил Муратов.

Он отметил, что сейчас в России "борются две тенденции": с одной стороны, президент России помогает установить памятник к 100-летию академика Сахарова, а с другой Генпрокуратура РФ требует ликвидировать созданный Сахаровым "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом).

"Мемориал" занимается реабилитацией жертв сталинских репрессий. А обвиняют его прокуроры в "нарушении прав человека"! Напомню, "Мемориал" создал Сахаров. Может, памятник мертвому Сахарову безопасней, чем его живой действующий проект?" - сказал он и добавил, что "Мемориал" - не "враг народа", а "друг народа".

Муратов стал первым российским журналистом - лауреатом Нобелевской премии мира, а также первым гражданином России, удостоившимся этой награды. Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марей Рессой. Церемония награждения прошла в Осло в пятницу. Согласно решению Норвежского нобелевского комитета, они удостоились этой премии "за их усилия по защите свободы слова, которая является условием для демократии и прочного мира".

Теги: #нобель #россия #мир #муратов
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