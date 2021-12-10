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19:21 10.12.2021

В Киеве строитель погиб при падении с 12-го этажа, во Львове – с 6-го, на Черкащине смертельное ЧП со сварщиком

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В Киеве строитель погиб при падении с 12-го этажа, во Львове – с 6-го, на Черкащине смертельное ЧП со сварщиком

В Киеве на строительстве жилого дома с помещениями общественного назначения на пересечении улиц Васильковской и Антоновича произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщила Госслужба по вопросам труда (Гоструда) в пятницу, смертельное ЧП случилось 9 декабря.

"По предварительной информации, во время выполнения работ на высоте произошло падение строителя с 12-го этажа новостройки. Мужчина, 1994 г.р., получил травмы, не совместимые с жизнью", - констатируется в сводке происшествий.

В другой информации сообщается, что 8 декабря на строительной площадке в центре Львова погиб работник 1994 г.р. Мужчина выполнял работы для ООО "СБТ Лтд" на основании гражданско-правового договора.

Как указано в информации, поступившей с предприятия, при выполнении работ по перевозке с помощью гидравлической тележки минеральной ваты в объеме 1600 кг подсобный рабочий не удержал равновесие, поскользнулся и упал с высоты 6-го этажа. От полученных травм мужчина скончался.

Согласно третьей информации, в Черкасской области во время сварочных работ погиб работник аграрного предприятия.
"9 декабря в тракторном парке ООО "Агровит" в с. Большая Севастяновка Уманского района произошел смертельный несчастный случай с электрогазосварщиком, 1971 г.р. По предварительной информации, работник производил сварочные работы на диске не разбортированного колеса от прицепа трактора. В результате взрыва шины колеса работник получил смертельную травму", - говорится в информации ведомства.

ГУ Гоструда принимает меры по созданию специальных комиссий и проведению расследований несчастных случаев со смертельным исходом.

Теги: #травматизм #строительство
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