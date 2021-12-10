Стефанчук попросил посла Израиля в Украине присвоить звания праведников мира Шептицкому и Ковчу

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук попросил посла Израиля в Украине Михаэля Бродского рассмотреть вопрос о присвоении звания "праведников народов мира" митрополиту Андрею Шептицкому и священнику Омеляну Ковчу, которые в годы Холокоста спасали жизнь евреям, сообщает сайт парламента.

"Речь идет о митрополите Андрее Шептицком и священнике Омеляне Ковче. Это было бы расценено как важный шаг в укрепление дружбы между нашими народами", – сказал Стефанчук на встрече с Бродским в пятницу в Киеве.

Глава парламента подчеркнул, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма. По его словам, о важности этого вопроса для Украины свидетельствует принятие Верховной Радой закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который президент подписал 7 октября 2021 года.

"Я надеюсь, что эта активность будет оценена со стороны израильской стороны", - отметил Стефанчук.

Он напомнил, что в следующем году исполняется 90 лет Голодомора в Украине – геноцида 1932–33 годов.

"Я хотел бы лично обратиться к спикерам всех стран, к дружественным нам парламентам с предложением, чтобы в следующем году найти возможность и признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Если бы Израиль последовал примеру многих государств мира, для нас это была бы очень большая и ценная поддержка", – подчеркнул Стефанчук.

Стороны обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества, сосредоточили внимание на вопросах политики безопасности и обороны, противодействии дезинформации и фейкам.

Стефанчук также рассказал о реализации в Украине парламентской реформы, которая, в частности, предполагает создание исследовательской аналитической службы. "В этом аспекте нам может быть полезен опыт Исследовательско-аналитического центра Кнессета", – сказал Стефанчук и попросил поделиться опытом функционирования этого центра.

Почетное звание праведник народов мира присваивает Израильский институт катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд ва-Шем".