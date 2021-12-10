Две украинские правозащитницы получили премию МИД Нидерландов

Победителями премии правозащитников "Тюльпан прав человека" стали исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк и основательница общественной инициативы "Марш женщин" Елена Шевченко, объявило посольство Нидерландов в Украине.

"В этом году мы хотим поддержать именно Елену Шевченко и Оксану Романюк. Этой премией мы хотим сказать, что мы с вами. Мы рядом, и мы хотим вам помогать. Именно поэтому мы участвуем в маршах равенства, финансируем проекты через Фонд прав человека, поддерживаем правозащитников в своих социальных медиа", – сказал посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

Лауреаты Премии "Тюльпан прав человека" получают от посольства статуэтку тюльпана как символическое отличие и финансовую поддержку для важного направления работы своих организаций.

Премия Тюльпан Прав Человека вручается за выдающиеся достижения в борьбе за права человека. Каждый год комиссия выбирает тех, кто делает большой вклад в продвижение демократические ценности и права человека в Украине.

В 2021 году главными темами стали свобода слова и права ЛГБТ. Обе темы являются частью Нидерландских политик из правам человека. Министерство иностранных дел Нидерландов награждает правозащитников премией "Тюльпан по правам человека" с 2008 года. Ежегодно, комиссия выбирает победителей среди активистов или правозащитных организаций по всему миру.