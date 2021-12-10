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19:02 10.12.2021

Кулеба призвал Запад игнорировать ультиматум Путина о гарантиях нерасширения НАТО на восток

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Кулеба призвал Запад игнорировать ультиматум Путина о гарантиях нерасширения НАТО на восток

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад игнорировать ультиматум президента России Владимира Путина относительно предоставления гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

"Россия умеет мастерски продавать ложь, и ее неправомерные требования "гарантий" и односторонних уступок именно этим и являются. Но мы не должны покупать то, что нам продают, или вообще признавать предложение. Запад не должен ни потакать России, соглашаясь на переговоры по НАТО, ни делать подарки России, отвергая их. Лучшая стратегия для Запада – просто игнорировать их. Продолжать раунды переговоров, не подвергаясь давлению Путина по Украине и НАТО", - написал Кулеба в статье для Foreign Affairs.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин выдвинул строгий ультиматум и в ряде недавних публичных выступлений обратился с требованием к США предоставить "надежные и долгосрочные юридические гарантии", что НАТО не будет расширяться на восток. По словам Кулебы, "иначе, намекнули его приспешники, Россия вторгнется в Украину".

"Требование Путина, озвученное на фоне наращивания Россией военного присутствия вдоль государственной границы Украины и заведения ею в тупик мирных переговоров по завершению войны на Донбассе, может показаться привлекательным предложением для Запада: в обмен на всего лишь закрепление статуса-кво Альянса завершить смертоносную войну в Европе и предотвратить еще более разрушительный конфликт", - указал Кулеба.

Он подчеркнул, что на самом же деле неразумно думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть-чуть менее агрессивным.

"История доказывает, что заверения во внеблоковости Украины или любой другой страны региона никак не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они их еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы - вообще их игнорировать", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что в то же время нельзя игнорировать все более агрессивные намерения Путина.

"Сейчас он не только рассматривает возможность нового полномасштабного вторжения в Украину, но и стремится в конечном счете перестроить всю архитектуру безопасности Европы в ущерб Западу. Слишком долго Запад не хотел воспринимать серьезно путинские амбиции и отвечал на них медленно, нерешительно и слабо. Пора действовать с позиций силы", - отметил Кулеба.

 

Теги: #расширение #кулеба #нато #запад
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