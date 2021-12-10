Зеленский на Саммите за демократию: Украина является лидером демократических преобразований в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в виртуальном формате на Саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом, заявил, что Украина является лидером демократических преобразований в регионе благодаря реализации ряда реформ.

"Украина без сомнений и лишней скромности является лидером демократических преобразований в регионе. Мы создали новую инфраструктуру антикоррупционных институций, мы внедряем инновационные технологии для предотвращения антикоррупционных действий для прозрачности управления государственными финансами, имуществом и закупками", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Как отметил президент, еще одним важным шагом является принятие закона о деолигархизации, который "позволит восстановить механизм народовластия и выстроить институты прямой демократии".

По словам Зеленского, гарантированные, защищенные права человека являются основой успешной и прогрессивной страны, поэтому Украина и дальше будет уверенно двигаться вперед на этом пути.

"Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина", – отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов становиться на защиту демократии и свободы в мире.

Как сообщалось, 9-10 декабря Джо Байден проводит Саммит демократии в виртуальном режиме. В нем примут участие более 100 представители приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурационной сессии онлайн-саммита демократии и поблагодарил президента США Джо Байдена за лидерство в защите свободы и равенства.