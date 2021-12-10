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17:40 10.12.2021

Украина получила 50 млн евро кредитных средств от ЕИБ на вакцинацию от коронавируса

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Украина получила 50 млн евро кредитных средств от ЕИБ на вакцинацию от коронавируса

Европейский инвестиционный банк в пятницу, 10 декабря, перечислил Украине 50 млн евро кредитных средств, которые будут направлены на финансирование программы вакцинации от коронавируса в стране, в частности, на закупку достаточного количества вакцин от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в пятницу, кредит поддержит систему здравоохранения и повысит состоятельность Украины в борьбе с пандемией коронавируса.

"Эта финансовая операция является частью общей инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для того чтобы сделать вакцины более доступными для украинцев и усилить способность страны к противодействию кризису COVID-19 и преодолению его разрушительных последствий, ЕИБ перепрофилировал часть средств действующего финансового соглашения.

"Речь идет о "Программе развития муниципальной инфраструктуры Украины" (ПРМИУ/UMIP), подписанной между ЕИБ и Украиной в 2015 году на сумму 400 млн евро. ЕИБ выделил 50 млн евро в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19. Соглашение о перепрофилировании кредита в 50 миллионов евро было ратифицировано Украиной в октябре 2021 года", - подчеркивают в представительстве.

По словам главы представительства ЕИБ в Украине Жана-Эрика де Загона, ЕИБ "рад поддержать усилия правительства Украины в борьбе против COVID-19".

"Для более быстрого привлечения средств нам удалось внести изменения в уже утвержденный и действующий кредит. 50 млн евро, перепрофилированные для этой цели, будут использованы для оперативной закупки вакцин. Это необходимый шаг для борьбы с вызовами COVID-19 в сфере здравоохранения и экономики, а также для обеспечения лучшего будущего", - подчеркнул банкир.

Уточняется, что закупка вакцин от COVID-19 за средства, предоставленные ЕИБ, будет осуществлена компанией Crown Agents, ранее утвержденной украинским правительством.

Теги: #еиб #вакцинация #кредит
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