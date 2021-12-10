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17:34 10.12.2021

На Даунинг-стрит отменили рождественскую вечеринку из-за коронавируса

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На Даунинг-стрит отменили рождественскую вечеринку из-за коронавируса

В резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит отменили рождественский корпоратив на фоне растущего негодования из-за видео, на котором сотрудники офиса шутят про вечеринку 2020 года, предположительно прошедшую во время жесткого локдауна в Лондоне, сообщает в пятницу BBC.

Представитель премьер-министра сообщил, что изначально проведение рождественской вечеринки планировалось, однако ее отменили в связи с введением новых более строгих мер против коронавируса.

Ранее в этом месяце в сети появились вызвавшие скандал кадры, на которых высокопоставленные сотрудники Даунинг-стрит обсуждают якобы прошедшую год назад вечеринку. Кадры были получены ITV News. Они были сняты во время репетиции пресс-брифинга для СМИ от 22 декабря 2020 года - спустя четыре дня после предполагаемой вечеринки. На них высокопоставленные сотрудники Даунинг-стрит шутят про "деловую встречу" и мероприятие с "сыром и вином". На тот момент Лондон находился в режиме жесткого локдауна, и подобные вечеринки были запрещены.

После появления видео премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил прощения, так как понимает "негодование, которое вызвало видео", и за "впечатление, которое оно производит". Однако он отметил, что его неоднократно заверили в том, что рождественской вечеринки, о которой говорят на видео люди, на самом деле не было.

В свою очередь лидер лейбористской партии Великобритании сэр Кир Стармер заявил, что извинение Джонсона "вызывает больше вопросов, чем ответов", и назвал главу правительства неспособным выполнять свои обязанности.

В настоящее время ведется расследование по поводу того, состоялась ли та вечеринка, и, если да, то кто на ней присутствовал.

Теги: #вечеринка #отмена #лондон #рождество
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