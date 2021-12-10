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17:22 10.12.2021

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вблизи населенного пункта Песчаное Луганской области враг вел огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

В сторону Попасной российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а около Майорска применили станковые противотанковые гранатометы.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #ситуация
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