Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Российские наемники на Донбассе с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вблизи населенного пункта Песчаное Луганской области враг вел огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.
В сторону Попасной российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а около Майорска применили станковые противотанковые гранатометы.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - добавили в штабе ООС.