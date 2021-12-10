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17:12 10.12.2021

Венедиктова в США встретилась с представителями Атлантического совета

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Венедиктова в США встретилась с представителями Атлантического совета

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Вашингтоне провела встречу с представителями Атлантического совета (Atlantic Council) - послом Джоном Хербстом, послом Уильямом Тейлором, Мелиндой Херинг, Джонатаном Катцом, Майклом Савкивым, Джорджем Чопковским, Эдвардом Чоу, Эндрю Д'Аньери, Орестом Дейчаковски и Робертом МакКоннелом, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ОГП подчеркивают, что представители Совета заявили о том, что Атлантический совет внимательно следит за развитием Украины и отметили прогресс проведения реформы в органах прокуратуры. В свою очередь, Ирина Венедиктова рассказала им о результатах и последующих шагах перезагрузки института.

"Сейчас у нас этап внутренних трансформаций – мы восстановили органы прокурорского самоуправления, которые являются основой нашей независимости, нарабатываем стандарты и систему оценки работы прокуроров, смены культуры и проводим диджитализацию всех процессов. Реформа стартовала с аттестации прокуроров всех уровней, а завершиться должна построением эффективного института мирового образца, которому доверяют люди. И наши преобразования уже начали менять отношение общества к прокуратуре", – подчеркнула генпрокурор.

В ходе встречи стороны также отметили важность проведения судебной реформы в Украине.

"Эффективная прокуратура невозможна без эффективного суда. От этого зависит результат достижения справедливости и скорейшего правосудия, которого ожидает наше общество", - подчеркнула Венедиктова.

Атлантический Совет (Atlantic Council) - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Североатлантическом альянсе. Является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров.

Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия.

Теги: #сша #атлантический_совет #венедиктова
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