В Киеве ликвидировали пожар в офисно-складском здании в центре

Спасатели ликвидировали пожар в офисно-складском помещении на ул.Льва Толстого, 67 в Киеве, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Киев: в 15:32 ликвидирован пожар в складском помещении. По выдвижной лестнице спасатели эвакуировали 6 человек", - указывается в сообщении в телеграмм-канале.

Отмечается, что к тушению пожара привлекались 6 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

Как сообщалось, информация о пожаре на площади около 200 кв.м. поступила в ГСЧС в 13:58. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.