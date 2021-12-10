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15:28 10.12.2021

Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется в последнюю декаду декабря - замглавы "Укравтодора"

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Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется в последнюю декаду декабря - замглавы "Укравтодора"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует открыть движение по новому вантовому мосту в Запорожье в последней декаде декабря, сообщил заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В прошлом году открыли движение по балковому мосту в г. Запорожье, в этом году откроем движение по вантовому мосту, который соединяет левый и правый берега реки Днепр через о. Хортица. Сейчас там ведутся работы, уже смонтированы все 48 вантов. Далее планируется опускание этой конструкции, затем устройство изоляции и укладка асфальтобетона", - рассказал он.

По словам Ивко, сегодня на мосту уже устанавливаются перильные ограждения и освещение.

"Движение планируем открыть в 20-30 числа декабря", - подытожил он.

Теги: #укравтодор #мост #запорожье
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