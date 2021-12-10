Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

Посольство США считает российские обвинения в якобы провокации со стороны ВМС ВСУ в Керченком проливе частью кампании РФ по отвлечению внимания от собственной агрессии.

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - подчеркивает пресс-служба посольства в соцсети Twitter.

Как сообщалось, ФСБ РФ заявило, что утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ближе к вечеру корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс Далее российские военные констатировали, что корабль "на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания".

В штабе Операции объединенных сил опровергли фейковые заявления ФСБ РФ о нарушениях украинским судном "Донбасс" "чувствительных" для россиян зон Азовского моря.

"Судно ВМС Вооруженных сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", – сказано в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг вечером.

Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь уточнил, что "Донбасс" – поисково-спасательное судно без вооружения.

"Находилось в 18 морских милях, это более 33 км в Азовском море, которое является морем совместного использования. То есть, мы на абсолютно законных основаниях там находились", – сказал Резников.

Посольство США считает российские обвинения в якобы провокации со стороны ВМС ВСУ в Керченком проливе частью кампании РФ по отвлечению внимания от собственной агрессии.

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - подчеркивает пресс-служба посольства в соцсети Twitter.

Как сообщалось, ФСБ РФ заявило, что утром в четверг корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ближе к вечеру корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс Далее российские военные констатировали, что корабль "на запросы не реагирует. Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания".

В штабе Операции объединенных сил опровергли фейковые заявления ФСБ РФ о нарушениях украинским судном "Донбасс" "чувствительных" для россиян зон Азовского моря.

"Судно ВМС Вооруженных сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", – сказано в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг вечером.

Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь уточнил, что "Донбасс" – поисково-спасательное судно без вооружения.

"Находилось в 18 морских милях, это более 33 км в Азовском море, которое является морем совместного использования. То есть, мы на абсолютно законных основаниях там находились", – сказал Резников.