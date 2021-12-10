"Укравтодор" в 2021г возобновил 5 тыс. км дорог - замглавы агентства

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2021 году возобновило 5 тыс. км дорог Украины и 300 искусственных сооружений, сообщил заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В 2020 году мы восстановили более 4 тыс. км дорог и 158 искусственных сооружений. В текущем году планировали восстановить 4,5 тыс. км дорог и 160 искусственных сооружений. Сейчас строительный сезон уже завершается, и мы восстановили по разным направлениям 5 тыс. км дорог. То есть план перевыполнили. Что касается искусственных сооружений, то в этом году планировали сделать 160, а выполнили 300", - сказал он.

Ивко также отметил, что за два года удалось восстановить 20% дорог Украины.

"В целом в Украине (учитывая временно оккупированные территории) 46,6 тыс. км дорог государственного значения – это международные дороги, национальные, территориальные и региональные. В прошлом году были выполнены работы на 9% путей, в этом году – на 11%. В общей сложности за два года восстановлено 20% дорог. На подконтрольной территории – почти 43 тыс. км дорог государственного значения", - сказал замглавы агентства.