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15:09 10.12.2021

Строительство трассы М-30 от Стрыя до Изварино будет завершено в начале 2022 года - замглавы "Укравтодора"

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Строительство трассы М-30 от Стрыя до Изварино будет завершено в начале 2022 года - замглавы "Укравтодора"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует завершить строительство трассы М-30 от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области в начале 2022 года, сообщил заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что это длиннейшая в Украине дорога международного значения, ее протяженность - 1,4 тыс. км. Сегодня на ней еще проходит обустройство обочин и благоустройство, на некоторых участках ведутся асфальтные работы.

"В целом на трассе М-30 сейчас продолжаются работы в восьми областях, и к концу года останется незавершенных примерно 10-15 км. Так произошло потому, что где-то мы столкнулись с магистральными газопроводами, где-то задержались с выполнением работ, но в начале следующего года все закончим. На сегодняшний день дорога готова более чем на 95-97%. Лично я уже проехался по ней и могу сказать, что передвигаться по трассе М-30 комфортно. Поэтому в начале следующего года, как только погодные условия позволят выполнять работы, они быстро будут завершены", - сказал Андрей Ивко.

Теги: #транспорт #укравтодор #трасса #ивко_андрей
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