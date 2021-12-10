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14:30 10.12.2021

Во Львовской области мужчина убил беременную жену и пытался покончить с собой

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Во Львовской области мужчина убил беременную жену и пытался покончить с собой

В Самборском районе Львовской области 40-летний мужчина убил свою беременную жену и пытался покончить с собой, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, сообщение о семейном конфликте с пострадавшими поступило в пятницу около восьми часов утра.

Полицейские, приехавшие на вызов, на месте обнаружили мертвой 31-летнюю местную жительницу и раненым её мужа.

По данным полиции, во время конфликта мужчина несколько раз ударил ножом свою беременную жену, а потом пытался перерезать себе горло. В это время в доме находилась их 10-летняя дочь, которая потом сбежала к дедушке с бабушкой. Она рассказала им о происходящем дома, и те вызвали полицию.

Мужчину госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Теги: #убийство #львовская_область
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