Во Львовской области мужчина убил беременную жену и пытался покончить с собой

В Самборском районе Львовской области 40-летний мужчина убил свою беременную жену и пытался покончить с собой, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, сообщение о семейном конфликте с пострадавшими поступило в пятницу около восьми часов утра.

Полицейские, приехавшие на вызов, на месте обнаружили мертвой 31-летнюю местную жительницу и раненым её мужа.

По данным полиции, во время конфликта мужчина несколько раз ударил ножом свою беременную жену, а потом пытался перерезать себе горло. В это время в доме находилась их 10-летняя дочь, которая потом сбежала к дедушке с бабушкой. Она рассказала им о происходящем дома, и те вызвали полицию.

Мужчину госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины.