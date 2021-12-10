Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей

Президент Украины Владимир Зеленнский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы работы Трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), разблокирование нормандского формата, энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения.

"Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировке Нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали совместные дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.