События

14:24 10.12.2021

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей

1 мин читать
Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей

Президент Украины Владимир Зеленнский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы работы Трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), разблокирование нормандского формата, энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения.

"Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировке Нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали совместные дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.

Теги: #зеленский #разговор #макрон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:45 10.12.2021
Байден рассказал лидерам стран Восточной Европы о переговорах с Путиным

Байден рассказал лидерам стран Восточной Европы о переговорах с Путиным

03:30 10.12.2021
Зеленский поприветствовал решение суда, который оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

Зеленский поприветствовал решение суда, который оставил в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

22:52 09.12.2021
Зеленский и Байден обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования

Зеленский и Байден обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования

19:36 09.12.2021
Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

18:44 09.12.2021
Защита внешних границ Евросоюза будет одной из главных задач Франции во главе Совета ЕС - Макрон

Защита внешних границ Евросоюза будет одной из главных задач Франции во главе Совета ЕС - Макрон

17:03 09.12.2021
Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии, поблагодарил Байдена за лидерство в защите свободы и равенства

Зеленский принял участие в инаугурационной сессии Саммита демократии, поблагодарил Байдена за лидерство в защите свободы и равенства

14:51 09.12.2021
Зеленский в четверг примет участие в Саммите демократии, а затем состоится его разговор с Байденом (ориентировочно в 19:30 по Киеву) – Никифоров

Зеленский в четверг примет участие в Саммите демократии, а затем состоится его разговор с Байденом (ориентировочно в 19:30 по Киеву) – Никифоров

14:46 09.12.2021
Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году – Зеленсккий

Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году – Зеленсккий

20:41 08.12.2021
Блинкен и Мишель обсудили присутствие российских войск близ Украины

Блинкен и Мишель обсудили присутствие российских войск близ Украины

15:58 08.12.2021
Зеленский надеется, что на заседании ТКГ будет решен вопрос "рождественского перемирия" и обмена пленными

Зеленский надеется, что на заседании ТКГ будет решен вопрос "рождественского перемирия" и обмена пленными

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

В центре Киева горит офисно-складское здание

"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется в последнюю декаду декабря - замглавы "Укравтодора"

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

"Укравтодор" в 2021г возобновил 5 тыс. км дорог - замглавы агентства

Суд признал недостоверной информацию Бутусова и Гордона о гражданстве РФ у Пальчевского

Строительство трассы М-30 от Стрыя до Изварино будет завершено в начале 2022 года - замглавы "Укравтодора"

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

В центре Киева горит офисно-складское здание

Во Львовской области мужчина убил беременную жену и пытался покончить с собой

Корниенко выступает за проведение гендерной экспертизы законопроектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА