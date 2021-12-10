Дорожники завершили обустройство нового освещения на объездной дороге Золотоноши

Подрядная компания завершила установку и подключение современного освещения на объездной дороге города Золотоноша, которая является частью трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

Как сообщила пресс-служба Черкасской ОГА, работы по обновлению дороги проходили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Специалисты впервые за время независимости отремонтировали более 40 км трассы Н-08 на Черкасщине. Обустроили обход Золотоноши, расширили дорожное покрытие, устроили дополнительные полосы, провели капитальный ремонт моста через реку Супой и реконструировали путепровод через железнодорожную колею", - отмечается в сообщении ОГА.

Освещение на объездной устроили на трех кольцевых развязках и на перекрестке у Красногорского монастыря. Всего было установлено 110 новых опор наружного освещения, являющихся энергоэффективными и устойчивыми к перепадам температур. Также они оснащены регуляторами яркости света.

Таким образом, полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс в Киев левым берегом в Черкасской области.

По оценке ОГА, продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час.

Как сообщалось, до конца 2024 года президентская Зеленского "Большое строительство" планирует восстановить и построить 24 тыс. километров автодорог.