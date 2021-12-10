Британский суд удовлетворил апелляцию Вашингтона и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Лондона в пятницу поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы, передает в пятницу BBC.

Постановление огласил судья апелляционного суда Тимоти Холройд.

BBC отмечает, что таким образом теперь перспектива для Ассанжа быть экстрадированным из Великобритании в США стала более вероятной.

В судебных материалах говорится, что суд передает дело в Вестминстерский магистерский суд; сам Ассанж остается под стражей.

В свою очередь агентство Bloomberg уточняет, что тем самым судьи согласились с заверениями американской стороны, что Ассанжа в случае выдачи США не будут держать в одиночном заключении или в исправительной колонии особого режима, и что в случае признания его виновным он сможет отбыть наказание на своей родине - в Австралии.

Позднее невеста Ассанжа Стелла Морис, комментируя решение Высокого суда, заявила, что защита основателя WikiLeaks подаст апелляцию "в как можно самые кратчайшие сроки" на решение Высокого суда Лондона.

Морис назвала постановление суда "ошибочным и опасным". По ее словам, это "грубая ошибка правосудия".

"Каким образом это может быть справедливым и правильным, как это возможно - экстрадировать Джулиана в страну, которая планировала его убить?" - приводит телеканал Sky News слова Морис.

Британский суд в конце октября приступил к рассмотрению апелляции американской стороны. Слушания продлились два дня - 27 и 28 октября. США посредством апелляции намеревались добиться экстрадиции 50-летнего Ассанжа, поскольку прокуратура США хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В январе 2021 года суд в Лондоне постановил, что экстрадиция в США Ассанжа невозможна. Суд мотивировал это решение опасениями за психическое здоровье основателя Wikileaks. Однако в августе было решено, что правительству США может быть предоставлено больше оснований для обжалования запрета на экстрадицию.

Ассанж изначально попал в британскую тюрьму из-за событий 2012 года. Тогда его обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя Wikileaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.