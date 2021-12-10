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13:34 10.12.2021

В Украине почти 97% учителей вакцинированы от COVID-19 хотя бы одной дозой

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В Украине почти 97% учителей вакцинированы от COVID-19 хотя бы одной дозой

Более 1 млн 143 тыс. педагогических работников учебных заведений или 95,7% от их общего количества получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а двумя дозами вакцинировано 88,4% педагогов, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Отдельно хочу сообщить о ситуации в школах. Более 632 тысяч педагогов (96,9%) вакцинировались полным или неполным циклом. Бесспорным лидером стала Днепропетровская область, в которой 98,1% работников учреждений общего среднего образования получили обе дозы вакцины", - написал Шкарлет в Telegram в пятницу.

Дистанционно, по его словам, продолжают работать 164 заведения общего среднего образования (1,1% от общего количества), то есть на 251 меньше, чем 7 декабря.

Среди воспитателей детских садов 95,9% работников привиты по крайней мере одной дозой вакцины, а полный цикл прошли более 87% педагогов, сообщил министр.

Самые высокие показатели привитых двумя дозами среди сотрудников сферы образования, по словам Шкарлета, в следующих областях: Днепропетровская – 95,2%, Черкасская – 94,5%, Сумская – 93,9%, Луганская – 93,7%, Донецкая – 92,8%.

Теги: #вакцинация #учителя #covid_19
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