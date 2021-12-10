Илон Маск продал акции Tesla еще почти на $1 млрд

Глава Tesla Inc. Илон Маск вновь сократил свою долю в производителе электромобилей, в четверг продав акции еще почти на $1 млрд.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Маск продал еще 934,091 тыс. акций Tesla примерно за $963,2 млн. Он также реализовал опционы на покупку 2,17 млн акций по цене $6,24 за бумагу.

С 23 ноября глава Tesla продал два транша акций, первый из которых - 2 декабря. Ранее в прошлом месяце он продавал бумаги более активными темпами.

С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter (SPB: TWTR), пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже порядка 11,03 млн бумаг на общую сумму $11,82 млрд.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) - почти в $21 млрд. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 6,9 млн бумаг Tesla, отмечает MarketWatch.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в пятницу дешевеют на 1,2%.