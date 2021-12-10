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12:15 10.12.2021

"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

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"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" стала одним из украинских авиаперевозчиков, билеты которых можно будет приобрести за целевую 1 тыс. грн., выделенную государством полностью вакцинированным гражданам Украины.

Как отмечается в сообщении авиакомпании в пятницу, указанные средства можно будет потратить на перелет исключительно собственными внутренними рейсами авиакомпании.

Сейчас МАУ выполняет регулярные внутренние рейсы между Киевом и Одессой, планируя расширение сети маршрутов в перспективе для предоставления вакцинированным гражданам большего выбора возможностей.

Условия процедуры бронирования авиабилетов с использованием выделенных средств авиакомпания сообщит после проведения технической интеграции.

Как сообщалось, программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам стартует 19 декабря и продлится до конца 2022 года.

Теги: #мау #рейсы #тысяча_гривень
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