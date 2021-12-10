Госпогранслужба Украины закупила 60 современных дронов для охраны границы с воздуха

Государственная пограничная служба Украины в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год закупила комплексы беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью почти 50 млн грн.

"Всего уже получено 8 комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с самым современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 таких комплексов (36 дронов) планируется получить до конца текущего года", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Часть комплексов уже доставлена в Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

"Данные комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", - отметил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации Госпогранслужбы Украины Андрей Коваленко.

В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также комплексы включают в себя пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами. Для обеспечения возможности обработки полетной информации, обработки донесений, изучения метеорологической обстановки, организации поисковых операций, комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются и оптическими и тепловизионными камерами.