События

11:55 10.12.2021

Госпогранслужба Украины закупила 60 современных дронов для охраны границы с воздуха

2 мин читать
Госпогранслужба Украины закупила 60 современных дронов для охраны границы с воздуха

Государственная пограничная служба Украины в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год закупила комплексы беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью почти 50 млн грн.

"Всего уже получено 8 комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с самым современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 таких комплексов (36 дронов) планируется получить до конца текущего года", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Часть комплексов уже доставлена в Главный центр подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

"Данные комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", - отметил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации Госпогранслужбы Украины Андрей Коваленко.

В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также комплексы включают в себя пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами. Для обеспечения возможности обработки полетной информации, обработки донесений, изучения метеорологической обстановки, организации поисковых операций, комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются и оптическими и тепловизионными камерами.

Теги: #госпогранслужба #дроны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 04.12.2021
Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

17:52 01.12.2021
Госпогранслужба Украины опровергла информацию о якобы расстреле группы мигрантов в зоне отчуждения

Госпогранслужба Украины опровергла информацию о якобы расстреле группы мигрантов в зоне отчуждения

22:39 30.11.2021
Украина и Франция подписали контракт на постройку 5 кораблей для Госпогранслужбы в Николаеве

Украина и Франция подписали контракт на постройку 5 кораблей для Госпогранслужбы в Николаеве

07:01 27.11.2021
Германия передала пограничникам нагрудные видеорегистраторы с распознавания лиц на общую сумму почти 100 тыс. евро

Германия передала пограничникам нагрудные видеорегистраторы с распознавания лиц на общую сумму почти 100 тыс. евро

15:27 20.11.2021
Госпогранслужба получила два вертолета Н-125 компании Airbus Helicopters

Госпогранслужба получила два вертолета Н-125 компании Airbus Helicopters

16:09 12.11.2021
Украина намерена возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы – Госпогранслужба

Украина намерена возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы – Госпогранслужба

10:19 12.11.2021
Пограничники предотвратили контрабанду из оккупированного Крыма взрывчатки: тротил спрятали в банке с вареньем

Пограничники предотвратили контрабанду из оккупированного Крыма взрывчатки: тротил спрятали в банке с вареньем

15:24 09.11.2021
Нидерланды передали Госпогранслужбе Украины антиковидную помощь на 22 млн грн

Нидерланды передали Госпогранслужбе Украины антиковидную помощь на 22 млн грн

10:48 07.11.2021
При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД

При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД

13:58 23.10.2021
Дроны стали самым перспективным направлением развития сельхозтехники – мнение

Дроны стали самым перспективным направлением развития сельхозтехники – мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

Более половины украинцев поддерживают идею прямых переговоров с Россией – опрос "Рейтинга"

В Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 24 456 человек, 442 умерли

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранены двое военнослужащих ВСУ

Белый дом: Байден заверил Зеленского, что США привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ковидную" тысячу гривень вакцинированным гражданам можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ

В селе под Покровском в частном доме взорвался тротил: погибла женщина, двое мужчин пострадали

В Украине в ближайшие дни будет сыро, но потеплеет

Пик проблем кадров дорожная отрасль прошла - основатель ГК "Автострада"

"Автострада" ожидает завершения строительства Ямпольского моста в 2023 году

Экс-замглавы МВД Грузии стал фигурантом уголовного дела о незаконном въезде в страну Саакашвили

Большинство украинцев считает Россию враждебной страной, главными союзниками называют Канаду, Литву и Польшу

Введение экономического паспорта поддерживают 53% украинцев, двойного гражданства – 47% – опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев поддерживают идею прямых переговоров с Россией – опрос "Рейтинга"

В деле о раздаче имущества "Укртелефильма" выдвинуто 4 подозрения, в том числе экс-гендиректору и начальнику юрслужбы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА