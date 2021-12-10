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10:23 10.12.2021

Более половины украинцев поддерживают идею прямых переговоров с Россией – опрос "Рейтинга"

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Более половины украинцев поддерживают идею прямых переговоров с Россией – опрос "Рейтинга"

Более половины граждан Украины (56%) поддерживают инициативу прямых переговоров с Россией в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе при отсутствии других альтернатив, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% – против", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в пятницу, 10 декабря.

В то же время, имея выбор среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, за прямые переговоры с Россией высказался 21% опрошенных.

Относительное большинство респондентов (45%) поддерживают идею расширения "нормандского формата" с привлечением к нему США и Великобритании. За переговоры с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" выступают 12% опрошенных. Сохранение "нормандского формата" в текущем составе, включающем Украину, Россию, Францию и Германию, поддерживают 11% респондентов.

Привлечение Турции к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе поддерживают 46% респондентов. При этом столько же опрошенных выступили против идеи турецкого посредничества в переговорах.

Опрос проводился 6-8 декабря 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Всего были опрошены 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.

Теги: #переговоры #опрос
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