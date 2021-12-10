В деле о раздаче имущества "Укртелефильма" выдвинуто 4 подозрения, в том числе экс-гендиректору и начальнику юрслужбы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила 9 декабря сообщение о подозрении бывшему руководителю юридической службы государственного предприятия "Укртелефильм" в нанесении предприятию почти 67,73 млн грн убытков, сообщает пресс-служба САП.

Днем ранее, 8 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении также экс-заместителя председателя Госкомтелерадио, экс-гендиректора "Укртелефильма" и замдиректора частной компании. Их действия квалифицированы по ч.2 ст.364; чч.3 и 4 ст.358 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

"В 2017–2018 годах руководители "Укртелефильма", находясь в сговоре с заместителем председателя Госкомтелерадио, бывшим руководителем отдела по правовым вопросам госпредприятия и частными лицами на основании поддельных документов передали без разрешения Государственного комитета телевидения юридическому лицу принадлежащие государственному предприятию имущественные права на 60 объектов в столице. Часть недвижимости подельникам удалось зарегистрировать на подконтрольных юридических лиц и в дальнейшем перерегистрировать других физических и юридических лиц для создания видимости существования добросовестных приобретателей. Конечной целью преступления была продажа недвижимости по рыночным ценам", - говорится в сообщении.

В результате этих действий "Укртелефильму" нанесен ущерб на сумму почти 67,73 млн грн.

В феврале-марте 2019 года НАБУ и САП установили четырех вероятных участников преступления. Дело в отношении трех из них рассматривается в Высшем антикоррупционном суде, еще один подозреваемый скрывается от совершения правосудия, материалы по нему выделены в отдельное производство.

В САП также сообщили, что собранные детективами НАБУ материалы стали основанием для признания Хозяйственным судом Киева недействительным договора купли-продажи имущественных прав между ГП "Укртелефильм" и ООО "Лодокс". "В настоящее время принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного госпредприятию, продолжается регистрация объектов недвижимости в пользу государственного предприятия", - говорится в сообщении.